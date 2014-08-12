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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 09:18 BJT

金属期市：伦铜基本持平，全球经济成长力道减弱令需求前景笼罩阴霾

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔周一称，迄今为止美国和全球复苏状况“令人失望”，并可能显示经济潜能永久性受损。

经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，多数主要发达国家的经济增长势头稳定，尽管德国和日本双双显略显乏力的迹象。OECD还指出印度经济增长前景转变。

中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李婷仪 审校 徐文焰/张荻)
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