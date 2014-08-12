香港热股：和记港陆拟卖盘予内地房企泛海控股，复牌开盘大涨逾18%

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月12日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 旗下子公司和记港陆 宣布卖盘予内地房企--泛海控股股份有限公司 后，周二复牌，开盘股价大涨18.46%。
和记港陆主要于中国内地从事物业投资及赚取租金收益，由和黄持股71.36%。公司宣布，控股股东拟以最多38.3亿港元现金代价出售其所持全部已发行股份予泛海控股。
该公司并拟向股东派发中期股息，假设每股股息0.2港元，和黄可收取的股息及交易代价每股相当于0.7556-0.7984港元。
和记港陆股价于上周五暂停买卖，停牌前报0.65港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。