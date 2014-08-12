香港热股：和记港陆拟卖盘予内地房企泛海控股，复牌开盘大涨逾18%

路透香港8月12日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的和记黄埔 旗下子公司和记港陆 宣布卖盘予内地房企--泛海控股股份有限公司 后，周二复牌，开盘股价大涨18.46%。

和记港陆主要于中国内地从事物业投资及赚取租金收益，由和黄持股71.36%。公司宣布，控股股东拟以最多38.3亿港元现金代价出售其所持全部已发行股份予泛海控股。

该公司并拟向股东派发中期股息，假设每股股息0.2港元，和黄可收取的股息及交易代价每股相当于0.7556-0.7984港元。