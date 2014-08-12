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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 09:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆测试102.30的阻力

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* 来自东京的买盘带动美元/日圆测试约位于102.30的阻力

* 日线图上一目均衡转换线在102.28，200日移动均线切入位在102.32

* 102.33是103.15-101.51跌势的50%回档位

* 日本出口商卖单约在102.50，为61.8%回档位 (完)

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