《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

* 明报：

--在内地运营体育赛事及拥有央视多项节目广告经营权的智美 ，执行董事盛杰称，今年以来由于地方政府进行多项改革，政府将部分体育赛事的运营权市场化，智美已先后取得上海、浙江、天津等6省市的年度群众性体育赛事运营权，近期可能还将获得北京、广州、河北、江苏等地的体育赛事经营权。 * 星岛日报：

--电讯数码 主席张敬石表示，预计新品牌发展策略将于9月宣布，未来市场定位仍会以低端用户群为主。而早前把3G限速月费计画加价10港元，他表示，短期内不会再加价。 * 苹果日报：

--中石化 母公司中石化集团于官方网站公布，董事长傅成玉日前会见腾讯 总裁刘炽平，双方就相互合作等话题进行了交流，分析员估计，双方最有机会于网上支付方面合作。

--中国商务男装--利郎 行政总裁王良星预计，下半年及未来数年仍可维持“提质不提价”的销售策略。主席王冬星表示，集团将转至购物商场开铺，并有信心完成今年内增设20至30间新店的目标，下半年整体关店数目将不多于上半年的158间。 * 东方日报：

--景福 表示，已接获控股股东杨志诚置业通知，现与一名新潜在投资者接洽，现处初步阶段，并未落实任何建议。 * 文汇报：

--第四批政府通胀挂钩债券iBond 今日挂牌，根据辉立交易场资料显示， 昨日暗盘价收报103.75港元，较发行价100港元，升3.75%，不计手续费，每手赚375港元。

--富时集团宣布，将内地最大猪肉产销商万洲国际 纳入富时多个指数，包括富时环球指数、富时强积金环球指数、富时跨国企业指数及富时环球风格指数。瑞银首次给予万洲“买入”评级及目标价8.17港元。 * 大公报：

--集成电路制造商——中芯国际 宣布，将与封装服务供应商长电科技合作，于江阴高新技术产业开发区，建立具有12寸凸块加工（Bumping）及配套晶圆芯片测试（CP Testiong）能力的合资公司，力图打造内地首条完整的12寸先进集成电路制造本土产业链。中芯财务执行副总裁龚志伟表示，江阴厂房今年的投资额为1.5亿美元，中芯持有该厂51%股权，将按比例投资，预期明年上半年投产。（完）