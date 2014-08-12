港报财经评论：联想腾讯万科，预炒业绩攻略--经济日报8月12日

联想腾讯万科，预炒业绩攻略/ 林瑞芬

恒指昨反弹1.29%至24,646，国指反弹1.89%至11,037，大市成交额657亿港元。成交不算大，这主要借力于美股于上周五似乎暂找到喘定跌势踏脚石。道指上周四及周五暂时守得住200天线，这是年初以来一路守紧的关键支持位，本周若无闪失，视为回稳讯号。相反，失守之后，若连标普500指数也失掉了200天线支持关键，就要提防美股老牛势真的疲态尽露，今年或是美股转势的拐点。

无疑，港投资者都希望中、港股市能否赶于美股牛市呈中期拐点前有一个较佳的升浪，惟又要玩又惊！如果美股牛市真的寿终正寝，波动必大，断估不会跌几个巴仙很少。此外，最近财爷曾俊华在网志中预告香港第二季经济按季出现收缩，远较市场原预期增长0.3%为差，是2011年第二季以来GDP再现收缩。他更警告，香港将面临四大经济风险：美国或提早加息；国际地缘政治风险增加；楼市再次升温，资金若流出香港，股楼将受震荡；香港政局亦可能为国际大鳄兴波作浪。

然而，危与机往往相随。放在前路是，恒指若突破到25,000，下一关将可能是27,500，散户以惧风险放弃出入市买卖，应是个人的选择。目前中国内地政、经回稳，沪港通通车在即，机遇不少，不然，大摩不会无缘无故在五年内首将中移动 调升投资评级及目标至100港元，散户参与其中，明知大鳄可能兴波作浪下，就要保持头脑清醒，估值距股价太高的就要尽量减投入金额，缩短持货时间。只有认清所投入股份内在价值，才有能力适应大鳄所制造的大风大浪。再讲沪港通，上交所计划于8月11日至9月30日期间持续开展沪港通测试，并将分为三大阶段——全天候测试、接入测试和全网测试。沪港两地的全网测试将保持同步，时间敲定在8月30日和9月13日。全网测试若成功，意味着沪港通技术层面基本就绪，沪港通最快在10月13日开闸。目前，已有不少中外金融机构给出沪港通套利的策略。如市场认为利用两地AH股价差找机会，可以通过对A股折价较多的股票买入，卖出H股，规避行业风险，反之亦然。(B07)

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沪港通试车，撑起中港股/ 余少文

沪港通开始测试，加上经济有改善迹象，刺激中港两地股市走高，惟成交尚不足，国企指数或调整未结束，投资者仍要等业绩披露，或政策出台指引。中国内地股市走高，上证综合指数重上2,200点，国企指数则升205点或1.9%，收报11,037点，成交额93亿港元，75%主板H股随大市上升；而红筹指数升75点或1.6%，收报4,754点，成交额53亿港元。不过，昨日成交额偏低，不排除指数仍未调整完成，国指短期仍在11,000点水平争持。

除了沪港通的刺激，经济好转也是大市走高的重要因素，中国内地进口贸易虽下跌及差于预期，但出口贸易录得双位数增长达14.5%。至于7月通胀跟6月持平，维持2.3%，而PPI虽跌0.9%及符合预期，但却是26个月以来最低跌幅，反映工业状况持续好转，都显示经济改善中，下半年GDP高于7.5%的可能性极大。由于经济好转有助提升中资股业绩，故在中期业绩陆续派发下，可以留意绩优股。提及的绩优股，当然是已公布中期业绩兼且预期未来业绩向好，若然获政策扶持更好，当中可留意华润水泥 ，半年营业额升18%至152亿港元，盈利升79%至21亿港元，每股盈利0.315港元，股息7仙，以昨日收市价5.65港元计算，半年息率只有1.2厘，据彭博综合证券商预测，料润泥息率高极有限，今年只有2.2厘，明年可升至2.5厘，但看好其盈利前景。

润泥盈利急增的其中一个原因是毛利率上升，由去年上半年的23%升至今年上半年的32%，虽不及去年下半年的33%，但已令半年盈利走高。毛利率上升原因又是煤价下跌，半年平均采购价格每吨跌1.3%至695港元，但煤炭质量则提升，从而令每吨熟料的单位煤耗减少至151.6公斤，同比跌2.8%，故此煤炭成本占水泥销售成本约36.9%，及占集团销售成本总额30.3%，都较去年同期下降。当然，房地产市场放缓，对水泥需求会造成一定影响，但随着中国稳增长政策下，铁路固定资产投资计划，半年内三度上调，由6,000亿人民币增加至8,000亿人民币，当中铁路固定资产投资已完成2,351亿人民币，同比增长9%，完成年度计划29%，预期下半年会提速。(B05)