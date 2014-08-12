港报财经评论：内房松绑，政府心急过商家--信报8月12日

内房松绑，政府心急过商家/ 习广思

乌俄局势有缓和迹象，带动欧美股市反弹。德国DAX指数上周超卖后见反弹；然而，欧罗区本周公布一连串经济数据，意大利第二季经济陷萎缩吓怕市场，德国第二季增长亦难见乐观，彭博调查预测中值下滑0.1%，意味出现负增长，上周公布的工业生产和订单数据已是警告。有大摩经济师表示，相对美国，欧洲受俄罗斯风险和中东冲突的影响较大。有人担心欧洲将日本化，即央行放水但经济停滞，也有人担心南欧弱国的风险开始蔓延至德国等北欧国家。

港股上周整固，“沪港通”题材未炒完，A股升势未尽，昨天再带动港股上升。恒指昨天收报24,646点，上升至314点；大市成交额657亿港元。蓝筹股逐批支撑恒指，最早调整的油股连升两日，上周已调整的中港地产、内险股回升，持续领头的港交所 、中信泰富 短期步伐料较慢。中港股市在资金流利好下，投资者情绪明显好转，短期寻顶未休。

腾讯 上周因“微信十条”急挫，但分析员认为，从营销角度来看，用户身份认证严格，有助提高即时通讯工具的用户价值。以Facebook为例，掌握真正用户的资料，可以更有效地投放广告，比拥有庞大匿名访客量更重要。不过，微信主要收入来自游戏、表情贴图和在线购物，并非靠新闻转贴吸引流量及广告。腾讯将于周三公布业绩，微信发展是一大焦点。IGG 中期亏转盈，旗下《城堡争霸》5月在微信上线，仅一个月便增加了100万个新用户，下半年将推出5只手机游戏，股价昨天自低位急涨29%，带动一批手游股急升，丑股大反弹。内房股也反弹，有传深圳放宽首套房贷利率，这轮内房政策放松的速度和力度，都较市场预期为快，且力度大。内房限购令名存实亡，目前松绑的主要是二三线城市。至于一线城市，放松则在房贷优惠层面。7月中有消息指出，北京和上海首套房利率优惠重现，而且上海、北京等一线城市的房贷审批和放款流程已加快。(B02)

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倘失守0.9瑞郎，美元续寻底/ 苏子

上周五美元兑瑞郎已成功跌破10天平均线支持收市，配合周线图上亦已连续两周呈现十字星待变形态，因此，本周早段汇价的走势将有较高机会进一步下破20天平均线支持及上周五的0.9029瑞郎低位，从而考验上月24日的0.9004瑞郎低位支持及0.90瑞郎心理关口。倘若届时0.90瑞郎心理关口未能发挥到应有的支持力，相信50天平均线支持将有极高机会顺利跌破，随后将朝着20天保历加通道的0.8955瑞郎底部支持及汇价自5月8日的0.87瑞郎低位升至本月6日的0.9115瑞郎高位的50%调整目标迈进。留意此调整目标与100天平均线支持相若，故可说是不容有失，倘若成功破关而下，基于美元兑瑞郎与美元的整体走势有较高的相关性，故担心届时美元的表现或会继续逆着目前市场一片看好声中再往下寻底。

一旦美元出现逆转性的回落，相信目前备受市场看好的美元兑日圆亦会面对严峻沽压。其实从基本面上看，美元兑日圆早应该升至105日圆心理关口以上波动才对，不大可能持续在102日圆关口附近争持；美元兑日圆出现这种应升不升的异常走势，反映市场上的大户们似乎并不认同市场对汇价看好的观点。倘若美元掉头下挫，宜留意美元兑日圆早前一直屡攻不破的101日圆支持关口，会否在顺利跌破后，可以一举跌破上半年的100.73日圆低位支持。

倘若届时出现上述情况，投资者切忌采取逆势的趁低吸纳策略，因为成功创上半年低位后的美元兑日圆，有甚高机会触发市场上众多的利差交易拆仓盘入市，使汇价随后进一步下破100日圆心理关口的可能性大幅上升。上周五欧罗兑英镑成功以大阳烛高收后，昨天亚洲市及欧洲市暂时未见进一步上升，高位仅见0.7993英镑水平，仍未能顺利突破0.80英镑心理关口；但由于日线CCI指标目前已升至175水平以上，明显高于100阻力，反映汇价已进入单边市况里运行，故相信0.80英镑心理关口应不难克服，持好仓者暂不用急于平仓。(B14)