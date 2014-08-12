港报社评：＂睇漏眼＂制度产生＂睇漏眼＂医生--星岛日报8月12日

香港观塘联合医院一位医生，自从取得专科院士资格，可以独立签发病理报告，8个月内每签20份报告就错1份，当中17份更大错到被发现后，要调整对病人的治疗计画，包括一些对癌细胞＂睇漏眼＂的错误。如此表现的医生，当初如何能够取得专科资格，难免令港人关注医学专业培训和监察的疏漏。

香港的病人权益组织，把医生出错归咎于人手紧张，但这位医生每天分析十多宗个案，工作量与同僚相若，为甚么其他人就不像她一样犯下这么多错误？因此，今次事件应该是她个人工作态度或能力有问题，而这些问题，在她接受培训和考核期间却没有发现。

她能够取得院士资格，当中一个可能性，是她培训期间和取得专科院士后的表现判若两人，或者是因为觉得＂过得海就是神仙＂而大为松懈，或者是因为精神上受到甚么刺激和打击。

若非有如此戏剧性的转变，她在受训＂跟师傅＂期间已经有这样的表现，则她培训6年，又要参加考试，而医院在授权独立签发病理报告前，会抽取她一成病理报告进行独立覆核，她怎可能过关斩将取得资格？是有个别人士太宽松，还是把关制度本身有疏漏，对这位医生＂睇漏眼＂？

香港医疗水平高，医生得到病人信任，甚至吸引内地和海外人士来港就医，一个重要原因是培训和把关严格。联合医院成立独立调查小组跟进今次事件，公众期待小组能够在制度上深挖问题根源、对症下药。(A06)