港报社评：不怕修例反歧视，只怕好心做坏事--信报8月12日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
刚过去的世界盃，主办国巴西锐意宣扬反歧视，成效如何见仁见智。事实上种族歧视问题在足球场屡见不鲜，管你是周薪几百万元的天王巨星，有时候亦会由于肤色或者国籍而受到恶意攻击，所以英超早于九十年代发起名为Kick It Out的活动，口号是Let's Kick Racism Out Of Football 。至于香港，平等机会委员会现正展开歧视条例检讨，日前在铜锣湾中央图书馆举行首场公众谘询会，吸引百人出席热烈讨论。
反歧视绝对值得支持，检讨修例亦无可厚非，毕竟任何歧视皆有可能导致仇恨甚至暴力，香港作为一个高度文明的现代化社会不应该容许野蛮的歧视行为。
反歧视理论上百分百政治正确，问题却在于，修例会不会好心做坏事？这是平机会主席周一岳必须小心处理的课题，否则反歧视有机会构成反效果。
在香港，部分内地人和新移民受到歧视确是客观事实，而且《香港人权法案条例》第22条规定，＂人人在法律上一律平等，且应受法律平等保护，无所歧视＂，以及＂法律应禁止任何歧视，以防因种族、肤色、性别、语言、宗教、政见或其他主张、民族本源或社会阶级、财产、出生或其他身份而生之歧视＂。当中必须留意的是＂其他身份＂一项，若然平机会考虑周详，未尝不可把内地人和新移民纳入＂其他身份＂，得到免受歧视的保障。
不怕修例反歧视，只怕好心做坏事，周一岳Kick It Out之时最好不要挂一漏万。 (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。