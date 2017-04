港报社评：不怕修例反歧视，只怕好心做坏事--信报8月12日

刚过去的世界盃,主办国巴西锐意宣扬反歧视,成效如何见仁见智。事实上种族歧视问题在足球场屡见不鲜,管你是周薪几百万元的天王巨星,有时候亦会由于肤色或者国籍而受到恶意攻击,所以英超早于九十年代发起名为Kick It Out的活动,口号是Let's Kick Racism Out Of Football 。至于香港,平等机会委员会现正展开歧视条例检讨,日前在铜锣湾中央图书馆举行首场公众谘询会,吸引百人出席热烈讨论。

反歧视绝对值得支持,检讨修例亦无可厚非,毕竟任何歧视皆有可能导致仇恨甚至暴力,香港作为一个高度文明的现代化社会不应该容许野蛮的歧视行为。

反歧视理论上百分百政治正确,问题却在于,修例会不会好心做坏事?这是平机会主席周一岳必须小心处理的课题,否则反歧视有机会构成反效果。

在香港,部分内地人和新移民受到歧视确是客观事实,而且《香港人权法案条例》第22条规定,"人人在法律上一律平等,且应受法律平等保护,无所歧视",以及"法律应禁止任何歧视,以防因种族、肤色、性别、语言、宗教、政见或其他主张、民族本源或社会阶级、财产、出生或其他身份而生之歧视"。当中必须留意的是"其他身份"一项,若然平机会考虑周详,未尝不可把内地人和新移民纳入"其他身份",得到免受歧视的保障。

不怕修例反歧视,只怕好心做坏事,周一岳Kick It Out之时最好不要挂一漏万。 (A02)