港报社评：不怕修例反歧视，只怕好心做坏事--信报8月12日

刚过去的世界盃，主办国巴西锐意宣扬反歧视，成效如何见仁见智。事实上种族歧视问题在足球场屡见不鲜，管你是周薪几百万元的天王巨星，有时候亦会由于肤色或者国籍而受到恶意攻击，所以英超早于九十年代发起名为Kick It Out的活动，口号是Let's Kick Racism Out Of Football 。至于香港，平等机会委员会现正展开歧视条例检讨，日前在铜锣湾中央图书馆举行首场公众谘询会，吸引百人出席热烈讨论。

反歧视绝对值得支持，检讨修例亦无可厚非，毕竟任何歧视皆有可能导致仇恨甚至暴力，香港作为一个高度文明的现代化社会不应该容许野蛮的歧视行为。

反歧视理论上百分百政治正确，问题却在于，修例会不会好心做坏事？这是平机会主席周一岳必须小心处理的课题，否则反歧视有机会构成反效果。

在香港，部分内地人和新移民受到歧视确是客观事实，而且《香港人权法案条例》第22条规定，＂人人在法律上一律平等，且应受法律平等保护，无所歧视＂，以及＂法律应禁止任何歧视，以防因种族、肤色、性别、语言、宗教、政见或其他主张、民族本源或社会阶级、财产、出生或其他身份而生之歧视＂。当中必须留意的是＂其他身份＂一项，若然平机会考虑周详，未尝不可把内地人和新移民纳入＂其他身份＂，得到免受歧视的保障。

不怕修例反歧视，只怕好心做坏事，周一岳Kick It Out之时最好不要挂一漏万。 (A02)