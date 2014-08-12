港报社评：机场三跑莫拖，发展勿忘保育--经济日报8月12日

香港环境谘询委员会昨起审议机场第三跑道环评报告，环保团体群起反对，此反映保育与发展矛盾。普遍港人认同机场扩建，惟港府要谨守以理服人、减环境影响，并监督补偿方案落实。 投资额逾千亿港元的机场第三条跑道（下称＂三跑＂）能否上马，关键之一在于环谘会是否通过其环评报告。多个环保团体昨到场请愿，促环谘会否决报告。环保团体与港府就三跑角力不休，再次凸显保育与发展的矛盾。 普遍港人认同需兴建三跑，因港人固然乐见青山绿水，但亦深知作为香港对外枢纽的机场已几近饱和，香港工商百业要续保优势，三跑应该尽快上马。若保育独大、排斥三跑，香港发展势停滞，甚至被对手超越，重蹈货柜码头业在国际竞争中每况愈下覆辙。故港人要在保育与发展之间谋平衡。主其事的港府与机管局对此实责无旁贷，应做的至少有三方面。 其一，摆事实说服市民。其二，提出环境补救措施。其三，监督补救措施的落实。 三跑愈迟上马，不但造价恐拾级上升，加重香港负担，香港竞争力更恐拾级而下，遭对手超赶。港府与机管局有责任赢取民意，以推动计划，港人亦应深思，保育和发展非零和游戏，只有保育发展平衡并进，才能为下一代开创环境更美好、发展机遇更多的香港。(A08)