港报社评：严肃追究病理报告错误事件--文汇报8月12日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
香港联合医院一名病理科女医生由去年10月至今年5月间，错误分析118名病人的病理报告，当中17份有明显错误，其中一名外科及一名妇产科病人要修改治疗方案。院方就事件向病人及家属致歉，并会成立独立委员会跟进事件。事实上，病理报告直接影响对病人的诊症治疗，攸关病人健康安危，绝对不容有丝毫错失或疏忽。肇事医生错误分析病理报告数量多，性质严重，须严肃追究惩处。联合医院监管不力，难以卸责。当局应主动介入调查事件，追究相关人士及医院的责任，堵塞监管漏洞。
肇事医生在处理的病理报告中，竟然有118份存在偏差。如此惊人的错误数字，如果不是由于专业水平以及经验不足，导致错误分析频频，就是对病理报告粗心大意，没有将病人安危视为头等大事。有关方面必须查清事故成因，弄清违规医生责任，严肃追究惩处。
近年香港医疗事故不绝，开错刀、打错针等事故屡见不鲜，打击市民对公营医疗的信心。尽管过去医院发生多次的严重事故，引起社会强烈批评，但由院方发表的调查报告，往往倾向于保护犯错的医护人员，惩处不痛不痒，难收阻吓之效。惩罚有名无实，根本难以增强员工的危机意识和问责精神。这次错误分析病理报告事件性质严重，有关调查除了由院方进行外，当局也应积极介入，以查清事故成因以及院方是否存在监管上的漏洞，并且研究设立惩罚机制，从制度上防止事故重演。(A05)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。