港报社评：严肃追究病理报告错误事件--文汇报8月12日

香港联合医院一名病理科女医生由去年10月至今年5月间，错误分析118名病人的病理报告，当中17份有明显错误，其中一名外科及一名妇产科病人要修改治疗方案。院方就事件向病人及家属致歉，并会成立独立委员会跟进事件。事实上，病理报告直接影响对病人的诊症治疗，攸关病人健康安危，绝对不容有丝毫错失或疏忽。肇事医生错误分析病理报告数量多，性质严重，须严肃追究惩处。联合医院监管不力，难以卸责。当局应主动介入调查事件，追究相关人士及医院的责任，堵塞监管漏洞。

肇事医生在处理的病理报告中，竟然有118份存在偏差。如此惊人的错误数字，如果不是由于专业水平以及经验不足，导致错误分析频频，就是对病理报告粗心大意，没有将病人安危视为头等大事。有关方面必须查清事故成因，弄清违规医生责任，严肃追究惩处。

近年香港医疗事故不绝，开错刀、打错针等事故屡见不鲜，打击市民对公营医疗的信心。尽管过去医院发生多次的严重事故，引起社会强烈批评，但由院方发表的调查报告，往往倾向于保护犯错的医护人员，惩处不痛不痒，难收阻吓之效。惩罚有名无实，根本难以增强员工的危机意识和问责精神。这次错误分析病理报告事件性质严重，有关调查除了由院方进行外，当局也应积极介入，以查清事故成因以及院方是否存在监管上的漏洞，并且研究设立惩罚机制，从制度上防止事故重演。(A05)