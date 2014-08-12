港报社评：病理医生出错须查明，罕有事故揭医院盲点--明报8月12日

香港联合医院病理科一名医生，获得独立签发病理报告资格之后不久，所签发报告被发现有问题，院方资深病理科医生全面覆核发现，涉事医生签发的报告约5%有不同程度错误，导致有病人因而延误治疗，事态性质严重，院方将成立调查委员会，调查导致连串误判的原因。此事对其他医院有警惕作用，应改善制度，加强对病理科报告的监管，确保病人得到及时而恰当的治疗。

院方交代涉事医生错误分析的病理报告，其中3名病人已经死亡，院方强调死因与报告出错无直接关系。初步情况看来，病理报告分别未发现有癌细胞和瘜肉，病人之死是否与病理分析错误完全无关，调查委员会应该全面检视，如实交代。

另外，据知覆检病理报告，公立医院并无标准划一做法，由各家医院自订流程处理，据知，一些医院并无恒常覆检这回事；联合医院今次事故，有医学界人士表示十分罕有，又认为现行对病理专科医生的考核机制以及覆检机制，已经有足够保障，云云。言下之意，毋须作任何改变。这宗事故，无论关乎涉事医生的个人因素抑或其他原因，事故实际上揭示一个情况，就是事关断症、病人接受什么治疗的病理报告，原来有可能错误，而且错误报告数量不小，职是之故，各家医院应该视此为机会教育，自我检视，以决定采取什么措施，更好地服务市民。(A02)