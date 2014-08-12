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中国财经报道 | 2014年 8月 12日 星期二 09:56 BJT

企业并购：摩根大通把部分私募股权业务出售给两家投资公司

路透8月11日 - 投资公司Lexington Partners和AlpInvest Partners说，双方将收购约50%摩根大通 旗下私募股权业务One Equity Partners所持有的投资组合公司。

交易条款并未披露，预料本项交易可在今年年底前结束。

根据公司方声明，本项交易一旦完成，将由One Equity Partners高层组建一家从摩根大通独立出来的新私募股权投资顾问公司OEP Capital Advisors LP。

这家顾问公司将管理求售中的投资组合，以及摩根大通所取得的投资。

本项交易预料不会对摩根大通获利造成实质影响。

路透稍早时曾报导，One Equity Partners拥有的投资估值超过40亿美元。

摩根大通在2013年时宣布计划剥离One Equity，因该部门并非核心业务。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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