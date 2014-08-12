企业并购：摩根大通把部分私募股权业务出售给两家投资公司

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透8月11日 - 投资公司Lexington Partners和AlpInvest Partners说，双方将收购约50%摩根大通 旗下私募股权业务One Equity Partners所持有的投资组合公司。
交易条款并未披露，预料本项交易可在今年年底前结束。
根据公司方声明，本项交易一旦完成，将由One Equity Partners高层组建一家从摩根大通独立出来的新私募股权投资顾问公司OEP Capital Advisors LP。
这家顾问公司将管理求售中的投资组合，以及摩根大通所取得的投资。
本项交易预料不会对摩根大通获利造成实质影响。
路透稍早时曾报导，One Equity Partners拥有的投资估值超过40亿美元。
摩根大通在2013年时宣布计划剥离One Equity，因该部门并非核心业务。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。