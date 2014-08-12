《独家新闻》制药商Valeant主要股东ValueAct称不必收购同业艾尔建

路透纽约8月11日 - 加拿大制药企业Valeant Pharmaceuticals International 的主要股东ValueAct Capital周一告诉汤森路透，支持Valeant的独立业务计划，且不认为该公司必须收购艾尔建(Allergan) 。

ValueAct支持Valeant收购艾尔建的潜在计划，但称针对艾尔建久拖不决的竞购战也许太牵扯精力。

ValueAct执行长Jeff Ubben接受路透采访时称，“公司为收购艾尔建等了一年，迎来的却是它的焦土防守策略，这对公司来说是巨大的成本损失。”

根据汤森路透的数据，截至5月初，ValueAct在Valeant的持股比例约为5.7%，是后者的第三大投资方。

Ubben在谈到Valeant执行长Mike Pearson时说，Pearson还有其他收购目标，也有别的事情要做。

Valeant发言人在周一发给路透的电邮声明中表示，公司认为自身具备很有吸引力的独立业务前景。

这位发言人称，虽然Valeant依然相信，并购艾尔建将“为双方股东创造出非凡价值”，但Valeant“也有很多其他的业务发展机会”。

艾尔建正在抵御Valeant联手亿万富翁投资人William Ackman发起的规模520亿美元的敌意收购。该公司批评Valeant和Ackman违反证券法，在筹备针对艾尔建的收购时使用了内幕消息。

Ubben说，“我们真的相信独立业务发展计划，没有必要收购艾尔建。”他预计Valeant股价将在一年时间之内上涨至130-140美元。

Valeant周一午后在纽约证交所下跌1.5%，报107.51美元，收盘跌1.76% 报107.25美元。该股4月21日的收盘价为126美元左右，当时即将公布对艾尔建的收购计划。