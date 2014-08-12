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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》澳元/美元回升，此前NAB公布的调查数据强劲

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* 澳元/美元从0.9250下方水准回升至0.9260上方，此前澳洲国民银行(NAB)公布调查数据

* 数据显示澳洲7月企业现况指数从6月的正2升至正8，为四年高点

* 7月企业信心指数亦从6月的正8升至正11

* 另一项数据显示澳洲第二季房价指数上升1.8%，预期为上升1.1%

* 澳元/美元回到纽约收盘时的水准，阻力位在0.9285/90 (完)

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