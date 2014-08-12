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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 09:48 BJT

****《港报快速浏览》--8月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要----------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                      
 《香港报摘》--经济日报                                                  
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                          
 
 ----------------------------------社评------------------------------------
 港报社评：＂睇漏眼＂制度产生＂睇漏眼＂医生--星岛日报                    
 港报社评：不怕修例反歧视，只怕好心做坏事--信报                          
 港报社评：机场三跑莫拖，发展勿忘保育--经济日报                          
 港报社评：严肃追究病理报告错误事件--文汇报                              
 港报社评：病理医生出错须查明，罕有事故揭医院盲点--明报                  
 
 ---------------------------------财经评论----------------------------------
 港报财经评论：联想腾讯万科，预炒业绩攻略--经济日报                      
 港报财经评论：内房松绑，政府心急过商家--信报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                  
 台湾报摘                                                                  
    
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