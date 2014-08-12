台湾债市：五年券殖利率早盘大致持平，静待地缘政治后续发展

美国公债收益率周一变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局势，抓住避险公债仓位不放。美国10年期公债收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。