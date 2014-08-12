台湾债市：五年券殖利率早盘大致持平，静待地缘政治后续发展

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透台北8月12日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘大致持平。交易员表示，由于乌克兰及伊拉克等地缘政治变数尚未解除，而美债指标10年期公债仍续处既有区间盘整，未能提供台债进一步指引，令五年券103/10盘初交投略显淡静、殖利率表现持稳，静待地缘政治后续发展。
他们指出，亚洲交易时段美国10年公债 殖利率落在2.43%附近，跟上日纽约尾盘变化不大，台债盘初暂缺明确方向，加以台股盘初也在平盘附近整理未能给予台债线索，料今日五年券103/10殖利率维持窄幅区间盘整格局。
〞国际局势不明朗，没有太大方向感。〞一位证券商台债交易员说。
当地时间9:49，台湾加权指数 小跌0.02%，暂报9,170.72点。
美国公债收益率周一变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局势，抓住避险公债仓位不放。美国10年期公债收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%
本地时间9:50时最新报价：
• 103/10期殖利率升0.01基点报1.1380%。
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--伊拉克情势：美国开始直接向库尔德军队输送武器 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。