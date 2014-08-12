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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 10:00 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘大致持平，静待地缘政治后续发展

路透台北8月12日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘大致持平。交易员表示，由于乌克兰及伊拉克等地缘政治变数尚未解除，而美债指标10年期公债仍续处既有区间盘整，未能提供台债进一步指引，令五年券103/10盘初交投略显淡静、殖利率表现持稳，静待地缘政治后续发展。

他们指出，亚洲交易时段美国10年公债 殖利率落在2.43%附近，跟上日纽约尾盘变化不大，台债盘初暂缺明确方向，加以台股盘初也在平盘附近整理未能给予台债线索，料今日五年券103/10殖利率维持窄幅区间盘整格局。

〞国际局势不明朗，没有太大方向感。〞一位证券商台债交易员说。

当地时间9:49，台湾加权指数 小跌0.02%，暂报9,170.72点。

美国公债收益率周一变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局势，抓住避险公债仓位不放。美国10年期公债收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.13-1.15%

本地时间9:50时最新报价：

• 103/10期殖利率升0.01基点报1.1380%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率持稳，因市场仍担心中东和乌克兰局势

--全球经济：美国和全球迄今复苏状况令人失望--FED副主席费舍尔

--美国经济：就业情况较08年金融危机期间好转，但薪资下降23%--报告

--伊拉克情势：美国开始直接向库尔德军队输送武器 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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