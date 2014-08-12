台湾货币市场：存单到期低令拆款高位略升，惟负数累积较上月趋缓

* 央行存单到期较低，一周拆款高位略升

* 负数累积幅度较上旬趋缓，大型金融机构拆入需求降

* 债券RP投信资金分配仍显不均

记者 董永年

路透台北8月12日 - 台湾银行间短率周二稳中略见走升。资金调度人士表示，月中资金稳中偏松环境不变，银行多倾向负数操作。受央行存单到期量略低影响，一周拆款利率高位较上日走高1点。

但调度人士也提及，相较7月，本旬截至目前为止负数累积的幅度并不快。可能与特定大型金融机构拆入需求降低有关，这将让拆款利率走高不易。是否会进一步影响月底的资金状况，仍需持续观察。

〞他们以前都是拆出，但7月是拆入，一进一出就差了700-800亿台币。〞一位票券商交易员说。

另一银行资金调度人士则称，虽然整体资金仍宽，但感觉分配稍有不均。

本地时间11:50时

--台币兑美元 暂升4.8分报30.004。

--台湾加权股价指数 跌0.06%，报9,167.25点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.388%，上日0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票市况清淡**

短票市场方面，票券商说，今日短票到期与新发行的量都不多，市况较为清淡，成交利率难有变化，仍维持在既有区间。

“虽然有客户反应跨月短票利率要上来，但我们也没办法接。”一家大型票券商交易员表示。

另一家小型票券公司交易员也指出，今日市况平淡，与大型行库几乎没有成交。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.60%间，0.61%稀缺；特定大型金融机构的买票利率则在0.62%、0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.592%，上周五为0.595%。

台湾央行周二存单到期金额1,032亿，存单发行金额将等稍晚公布。

本周存单到期金额1兆250.55亿台币，资金到期情况分别为周三2,235.25亿台币、周四2,236.8亿台币、周五759.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为负179亿台币，累积超额准备为负313亿台币、加计前期1%的超额准备为579亿台币。

**投信资金分配不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率持稳。资金调度人士认为，本周仍有南亚 等大型股陆续发放现金股利，投信端资金分配仍显不均，而整体市场资金情势稳中带松，令RP成交利率维持在既有区间。

证券端资金调度人士指出，由于近期券商间欠缺债券交割因子，资金缺口普遍不大，RP券源都以到期续作为主，并以区间高位利率吸引部分资金转做跨月RP，以往月中起投信端承作跨月RP比重将增加，但本月跨月RP成交比重并未见提高，显示投信端对跨月资金调度偏向保守。

“资金每到月底都会紧，投信即使跨月仍照样解钱。”一证券商交易员说。

上述证券交易员指出，受到部分个股发放现金股利的因素干扰，有投信因此被解钱，令投信端资金分配不均，但整体而言资金情势略偏松，RP成交利率已回到区间低位为主，本周料会持稳在现有利率水准。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

另有一票券商交易员表示，今日台南地区因暴雨停班停课，而台南据点票源较多，使得今日RP操作较上日略少，目前RP维持只做跨月天期，投信及法人端要券需求仍相当积极。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。