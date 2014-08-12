日本债市：股市上扬令公债价格小跌，等待30年券标售

今日稍后将有30年期日债标售，在此之前的谨慎人气使得债市在窄幅区间交投。

市场人士看到，来自超长期日债惯常买家的需求受到低收益率的压制，长债的传统投资者尤其是寿险商和养老基金，对较高收益的外国债券有买入兴趣。