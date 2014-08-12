日本债市：股市上扬令公债价格小跌，等待30年券标售

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透东京8月12日 - 日本公债价格周二小幅下跌，因眼下地缘政治担忧缓解，日本股市延续升势。
今日稍后将有30年期日债标售，在此之前的谨慎人气使得债市在窄幅区间交投。
市场人士看到，来自超长期日债惯常买家的需求受到低收益率的压制，长债的传统投资者尤其是寿险商和养老基金，对较高收益的外国债券有买入兴趣。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.065%
五年期公债 0.000% +0.0 0.150%
10年期公债 0.515% +0.5 0.510%
20年期公债 1.375% +0.5 1.370%
30年期公债 1.680% -0.5 1.685%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.09 +0.01 146.08
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。