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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 10:05 BJT

日本债市：股市上扬令公债价格小跌，等待30年券标售

路透东京8月12日 - 日本公债价格周二小幅下跌，因眼下地缘政治担忧缓解，日本股市延续升势。

今日稍后将有30年期日债标售，在此之前的谨慎人气使得债市在窄幅区间交投。

市场人士看到，来自超长期日债惯常买家的需求受到低收益率的压制，长债的传统投资者尤其是寿险商和养老基金，对较高收益的外国债券有买入兴趣。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.065%

五年期公债 0.000% +0.0 0.150%

10年期公债 0.515% +0.5 0.510%

20年期公债 1.375% +0.5 1.370%

30年期公债 1.680% -0.5 1.685%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.09 +0.01 146.08

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 王兴亚；审校 于春红)
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