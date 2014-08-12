更新版 1-中国公开市场：单日完全对冲且正回购利率持稳，静待金融数据出台

* 公开市场今日进行200亿正回购且利率持平

* 市场资金宽松且利率向央行期望方向挺进

* 社会融资成本是否已有效下降待观察

* 市场关注今日将公布的信贷数据是否低于预期

路透上海8月12日 - 中国人民银行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。因投资者普遍关注即将公布的信贷及M2等金融数据，债券市场随后未现明显波动。

中国央行公开市场自上月末（7月31日）开始由28天正回购转为14天期正回购操作，且引导当日的正回购利率下降10bp至3.7%。此后，银行市场的七天回购利率等缓慢下行，显示央行通过此次操作并引导利率下行的目的基本达到。央行应并无意继续扰动市场预期。

“资金很宽，完全对冲也没有什么影响。而且银行间的资金利率还是朝央行理想的方向在走，所以利率没必要再调整。”一位城商行资深交易员表示。

据路透计算，本周公开市场有640亿元人民币正回购到期，其中周二到期200亿元。

分析师们还指出，出于保持中国经济平稳增长以及降低社会融资成本的需要，央行将保持银行间资金的低利率，但是否有效传导还要看私人部门的信贷需求是否放量，由于周二有望公布央行金融数据，市场目前几乎无太大波动。

中金公司最新发布的报告则指出，如果7月份信贷低于市场预期，这对市场并非好消息。因为7月份信贷投放减少并非央行不给信贷额度，而是央行给予了充分额度的情况下，由于存款减少和融资需求尚未完全恢复导致的。

因此未来一段时间，央行还会通过放松约束信贷回升的因素来加快信贷增量和信贷增速的回升，包括近期央行加快审批银行的二级资本债，加上央行定向宽松政策的使用，8月份信贷和社融增速可能会再度回升。

上海证券报此前报道，7月四大行存款负增长为1.5万亿，同期贷款新增约为2,100亿元。市场纷纷猜测，整体金融机构新增信贷会大幅低于上月的水平。

“目前看，下个月公开市场几乎没有到期资金投放，而目前正回购操作也很难放量，那么下个月的到期量会比较小，央行可能也在考虑如何应对这个问题。”澳新银行中国经济师周浩则表示。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 640

逆回购到期 --

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