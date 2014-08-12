电信产业：谷歌联手亚洲企业，以3亿美元建造一条美日海底电缆

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透8月11日 - 搜寻引擎谷歌 与五家亚洲电信公司和通讯企业达成协议，将投资约3亿美元开发并运营一条连结美国至日本的跨太平洋电缆网络。
这条缆线将被命名为“FASTER”，初期传输量为每秒60太字节(terabit)，将连接洛杉矶、波特兰、旧金山、奥勒冈、西雅图至日本千仓(千叶县)和志摩(三重县)。
日本电气(NEC) 将成为这条海底电缆的系统供应商，该公司在声明稿中表示将立即展开兴建工程，可在2016年第二季投入服务。
该网络也可连结至邻近的缆线系统，将传输功能延伸至日本以外的其他亚洲国家。
谷歌目前在堪萨斯是大都会区运营自有的超速“光纤”电视以及网际网路服务，一直想把网络拓展到更多美国其他城市。
获邀参与该项跨太平洋海底电缆网络的还有中移动 旗下中国移动国际有限公司、中国电信 的中国电信国际有限公司、TIME Dotcom Bhd 旗下的Global Transit、以及KDDI Corp 、新加坡电信公司 。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。