中国新债：建行周五将招标发行200亿元二级资本债，期限15年

路透上海8月12日 - 按市值计中国第二大银行--中国建设银行 周二公告，将于周五(8月15日)招标发行200亿元人民币固息二级资本债券，期限15年，所募资金将用于充实二级资本,也是继工行、中行之后启动二级资本债发行的国有银行。

刊登在中国债券信息网的公告还显示，该期债在第10年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款日同为8月18日，发行期限为8月15日-8月18日。

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。中国国际金融有限公司为牵头主承销商，中信证券、高盛高华证券、西南证券为联席主承销商。

今年一季度，建设银行实现净利润659.22亿元，较上年同期增长10.40%，3月末的资本充足率13.50%，不良贷款率1.02%。

此前首家发行二级资本债的国有银行--中国工商银行 招标发行了200亿元固息二级资本债券，期限10年，中标利率5.80%。上周五，中国银行 作为第二家启动二级资本债发行的国有银行，发行金额300亿元，期限10年，中标利率5.80%。

中债登数据并显示，今年以来，已有10多家股份制和地方性银行发行二级资本工具，总额超过千亿元。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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