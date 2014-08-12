台湾汇市：台币实质交易持稳，国际美元持稳无重大指引

路透台北8月12日 - 台币兑美元 周二实质交易大致平稳。汇银人士表示，盘初交易量能不高，外资汇入与汇出皆有，方向不明。

他们表示，股市反弹，亚币走稳，对台币走强略有支撑。先前出口商在30整数关卡附近卖压还不小，但目前美元卖压稍有缓和。目前国际美元的走势持稳偏强，但未来须视现金股利发放对实际汇出需求而定。

〞早上韩元偏升一点，股市反弹，对亚币也有支撑。〞一位小型商银交易员说。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价-0.020/-0.010。一个月远汇报价 暂报在29.986/29.993左右，上日纽约盘收在29.985。

本地时间1034，台股加权指数 升0.05%报9,177.22点。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.998-30.005，上交易日全日主要区间在29.993-30.015。

美元周二亚洲市场盘初变动不大，隔夜没有重大经济数据或引导市场走势的事件，市场交投淡静。美元指数 持平于81.455。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.980-30.020

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