企业并购：澳洲电讯2.7亿美元收购视频平台Ooyala，深入数码媒体

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透悉尼8月12日 - 澳洲最大电讯企业--澳洲电讯 周二表示，已支付2.70亿美元收购总部位于美国硅谷的视频平台Ooyala，借此深度切入数码媒体。
过去两年澳洲电讯对Ooyala投资6,100万美元，已拥有后者23%股权，如果此次收购获得美国监管机构批准，根据协议，其在Ooyala的股权将达到98%。
根据澳洲电讯发布的声明，Ooyala向包括ESPN、新闻集团和NBC Universal在内的媒体企业提供基于云的个性化视频平台，预计Ooyala今年营收为6,500万美元。(完)
(编译 于春红; 审校 田建华)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。