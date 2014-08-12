企业并购：澳洲电讯2.7亿美元收购视频平台Ooyala，深入数码媒体

路透悉尼8月12日 - 澳洲最大电讯企业--澳洲电讯 周二表示，已支付2.70亿美元收购总部位于美国硅谷的视频平台Ooyala，借此深度切入数码媒体。

过去两年澳洲电讯对Ooyala投资6,100万美元，已拥有后者23%股权，如果此次收购获得美国监管机构批准，根据协议，其在Ooyala的股权将达到98%。

根据澳洲电讯发布的声明，Ooyala向包括ESPN、新闻集团和NBC Universal在内的媒体企业提供基于云的个性化视频平台，预计Ooyala今年营收为6,500万美元。(完)