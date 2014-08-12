美国金融：纽约州检方对多家工资日贷款机构提起刑事诉讼--报载

路透8月11日 - 纽约时报报导，曼哈顿检察官对十多家公司及其拥有人Carey Vaughn Brown提起刑事诉讼，指控他们发放的工资日贷款(payday loan)违反了纽约州对利率水平的限制规定。

该报称，检方详细说明了Brown是如何组建起一个“工资日银团”，并控制着贷款的每个环节。工资日贷款通常由雇员在领工资前获得，然后在领工资当天归还。

Brown与数家公司的首席运营官Ronald Beaver，以及法律顾问Joanna Temple“对他们的公司实体进行了精心安排，以达到模糊所有权和获利持续增长的目的，”纽约时报援引检方的话称。

纽约时报称，Brown在西印度群岛注册了一家在线工资日贷款公司Mycashnow.com，意在避开美国当局的管辖范围。

该报援引检方报导称，Brown的其它公司都是在美国那些监管宽松，仅要求提供少量公司记录的州注册成立的。

该报称，这三位被指控精心策划了一整套体系的高管周一遭到起诉，罪名为违反高利贷规定与合谋。

路透无法立即联系上Brown的律师对此置评。(完)