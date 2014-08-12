美国金融：纽约州检方对多家工资日贷款机构提起刑事诉讼--报载

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透8月11日 - 纽约时报报导，曼哈顿检察官对十多家公司及其拥有人Carey Vaughn Brown提起刑事诉讼，指控他们发放的工资日贷款(payday loan)违反了纽约州对利率水平的限制规定。
该报称，检方详细说明了Brown是如何组建起一个“工资日银团”，并控制着贷款的每个环节。工资日贷款通常由雇员在领工资前获得，然后在领工资当天归还。
Brown与数家公司的首席运营官Ronald Beaver，以及法律顾问Joanna Temple“对他们的公司实体进行了精心安排，以达到模糊所有权和获利持续增长的目的，”纽约时报援引检方的话称。
纽约时报称，Brown在西印度群岛注册了一家在线工资日贷款公司Mycashnow.com，意在避开美国当局的管辖范围。
该报援引检方报导称，Brown的其它公司都是在美国那些监管宽松，仅要求提供少量公司记录的州注册成立的。
该报称，这三位被指控精心策划了一整套体系的高管周一遭到起诉，罪名为违反高利贷规定与合谋。
路透无法立即联系上Brown的律师对此置评。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透马尼拉4月18日 - 大连铁矿石期货价格周二下跌逾6%，触及1月以来最低，受累于供应过剩忧虑所造成的钢铁价格持续下降。
0845GMT * 澳元/美元跌至0.7539，受铁矿石价格大幅下跌拖累 * 大连铁矿石周二收跌6.5% * 0.7596为澳元/美元亚洲时段高位。周一的0.7612为13日高位 * 支撑位0.7526为0.7473-0.7612的61.8%的回档位，0.7522为100日移动均线切入位 * 亚洲低位0.7555现为阻力位。纽约时段0.7550处有10亿澳元的期权到期 * 澳洲央行受低迷就业市场和楼市过热掣肘(完) (编译 王琛；审校 张明钧)