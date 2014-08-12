主要国家经济指标预测--8月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- +1.9% 0130 澳洲薪资价格指数(较上季) 第二季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0300 韩国L货供额 6月 -- +7.7% 0600 德国CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 7月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -0.9% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.4% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.6% 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少3 减少3.63 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至6月三个月 6.4% 6.5% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -0.1% +0.3% (不包括奖金)(较上年) +0.7% +0.7% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.3% -1.1% (较上年同期) +0.1% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负1.0 0.1 1100 美国抵押贷款市场指数 8月6日当周 -- 347.0 再融资指数 -- 1,377.0 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.2% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 6月 +0.4% +0.5% 2245 新西兰制造业表现指数(PMI) 7月 -- 53.30 2245 新西兰零售销售(较上季) 第二季 +1.0% +0.7% (较上年同期) +3.4% +3.4% 2301 英国RICS房价指数 7月 51 53 2350 日本机械订单(较前月) 6月 +15.3% -19.5% (较上年同期) +3.3% -14.3% 2350 日本投资外国债券 前周 -- 买超8,974 外资投资日本股票 -- 买超949 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月12日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 7月 正8 -- 企业信心指数 正11 -- 0130 澳洲房价指数 第二季 +1.8% +1.1% 0430 日本工业生产 6月修正值 -3.4% -- 产能利用率(较前月) 6月 -3.3% -- 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 赤字74 -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.1% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.1% -2.1% (较上年同期) 持平 持平 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 8.6 18.2 ZEW现况指数 44.3 55.5 1130 美国NFIB小企业信心指数 7月 95.7 -- 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字950 赤字960 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -9.4% -- 进口物价(较上年同期) -8.5% -- 2300 韩国失业率 7月 3.4% -- 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -1.7% -1.8% (环比年率) -6.8% -7.1% (完)