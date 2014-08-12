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亚洲 | 2014年 8月 13日 星期三 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--8月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月13日(三)
    0030  澳洲消费者信心指数                              8月           --      +1.9%
    0130  澳洲薪资价格指数(较上季)                      第二季       +0.7%      +0.7%
                          (较上年同期)                               +2.6%      +2.6%
    0300  韩国L货供额                                     6月           --      +7.7%
    0600  德国CPI(较前月)                              7月终值       +0.3%      +0.3%
                 (较上年同期)                                        +0.8%      +0.8%
              HICP(较前月)                                           +0.3%      +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8%
    0600  德国趸售(批发)物价(较前月)                      7月        -0.2%      -0.1%
                           (较上年同期)                              -0.9%      -0.8%
    0645  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         7月终值       -0.4%       持平
                                      (较上年同期)                   +0.6%      +0.6%    
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        7月        减少3   减少3.63
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率       截至6月三个月     6.4%       6.5%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　  -0.1%      +0.3%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +0.7%      +0.7%
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          6月        +0.3%      -1.1%
                        (较上年同期)                                 +0.1%      +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                           8月        负1.0        0.1
    1100  美国抵押贷款市场指数                        8月6日当周        --      347.0
              再融资指数                                                --    1,377.0
    1230  美国零售销售(较前月)                            7月        +0.2%      +0.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                             +0.4%      +0.4%
    1400  美国企业库存(较前月)                            6月        +0.4%      +0.5%
    2245  新西兰制造业表现指数(PMI)                       7月           --      53.30
    2245  新西兰零售销售(较上季)                        第二季       +1.0%      +0.7%
                        (较上年同期)                                 +3.4%      +3.4%
    2301  英国RICS房价指数                                7月           51         53
    2350  日本机械订单(较前月)                            6月       +15.3%     -19.5%
                      (较上年同期)                                   +3.3%     -14.3%
    2350  日本投资外国债券                               前周           --  买超8,974
          外资投资日本股票                                              --    买超949
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值      预估值
    
    8月12日(二)
    0130  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  7月           正8         --
                           企业信心指数                               正11         --
    0130  澳洲房价指数                                  第二季       +1.8%      +1.1%
    0430  日本工业生产                                6月修正值      -3.4%         --
              产能利用率(较前月)                         6月         -3.3%         --
    0645  法国经常账收支(亿欧元)                         6月        赤字74         --
    0800  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            7月终值       -0.1%      -0.1%
                               (较上年同期)                          +0.1%      +0.1%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -2.1%      -2.1%
                                   (较上年同期)                       持平       持平
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                        8月      　   8.6       18.2
              ZEW现况指数                                          　 44.3       55.5
    1130  美国NFIB小企业信心指数                         7月        　95.7         --
    1800  美国联邦预算(亿美元)                           7月       赤字950    赤字960
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       7月         -9.4%         --
              进口物价(较上年同期)                                   -8.5%         --
    2300  韩国失业率                                     7月          3.4%         --
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季       -1.7%      -1.8%
                               (环比年率)                            -6.8%      -7.1%  (完)
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