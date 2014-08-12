中国新债：进出口行周五将发至多135亿元两期债，含五年增发及一年贴现

路透上海8月12日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(15日)在银行间债市招标发行至多120亿元人民币两期固息债，其中含五年增发品种和一年贴现品种；另外，一年贴现债还将追加发行不超过15亿元，通过商业银行柜台进行分销。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述两期债为进出口行今年第51及52期债。第51期为44期的增发债，票面利率4.8941%。

而第52期在首场招标结束后，发行人采用数量招标方式向工商银行 追加发行总量不超过15亿元的当期债券，由工商银行在柜台债券市场向个人和非金融机构投资者进行分销，追加投标时间为首场中标确认后10分钟。柜台市场分销期为8月18日至8月21日。

具体发行条款如下：

51期(44期增发) 52期

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 一年贴现

招标时间 8月15日14:00-15:00 8月15日14:00-15:00

中标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月19日 8月22日

起息日 7月14日 8月22日

发行期 8/15-8/19 8/15-8/22

上市日 8月25日 8月26日

基本承销额 无 无

承揽费 0.10% 0.05%

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柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，此前在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种，中国人民银行3月末公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以再增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)