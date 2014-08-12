中国新债：农业银行周五将招标发行300亿元二级资本债，期限10年

路透上海8月12日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周二公告，将于周五(8月15日)招标发行300亿元人民币固息二级资本债券，期限10年，所募资金将用于充实二级资本，提高资本充足率。

此外建设银行 也将于周五招标发行200亿元二级资本债，至此四大国有银行二级资本债的发行已全部启动。

此前农行公布的二级资本债券发行计划为至多500亿元，周五招标的为首期；该期债在第五年末附有前提条件的发行人赎回权；起息日和缴款日同为8月18日，发行期限为8月15日-8月18日。

中诚信国际对发行人和本期债券的信用评级均为AAA级。中金公司为牵头主承销商，中信证券、西南证券和瑞信方正证券为联席主承销商。

四大国有银行中的工商银行 和中国银行 上周先后发行了200亿元和300亿元二级资本债。

中债登数据并显示，今年以来，已有10多家股份制和地方性银行发行二级资本工具，总额超过千亿元。

“中国版”巴塞尔协议III于2013年1月1日起施行，监管层对银行资本提出更严格要求，规定商业银行从2013年起发行的次级债必须满足“含有减记或转股的条款”等11项标准，否则将被视为不合格资本工具，无法被计入监管资本，从而难以起到提高资本充足率的作用。(完)

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