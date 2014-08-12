澳新汇市：澳新货币持于近期低点附近，投资者心态谨慎

不过澳洲国民银行的全球联席外汇策略主管Ray Attrill仍对澳元没有涨得更高感到意外，支撑在临近0.93美元有持续性卖压。

“波动率需要恢复一点，”其称，“若地缘政治风险不加剧，则澳元可能在0.92附近波动，这是一道关键水准。”

上周澳洲公布失业率跳涨以及央行下调经济增长预估后，澳洲一直没能突破0.93美元。

若跌破0.9239美元，澳元则会下探0.9205/10，阻力位在0.9285/90。

澳元兑欧元和加元持于数周低位附近。

新西兰元兑美元 走低至0.8443美元，逼近上周创出的两个月低位0.8423；早盘报0.8456。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价