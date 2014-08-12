澳新汇市：澳新货币持于近期低点附近，投资者心态谨慎

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
不过澳洲国民银行的全球联席外汇策略主管Ray Attrill仍对澳元没有涨得更高感到意外，支撑在临近0.93美元有持续性卖压。
“波动率需要恢复一点，”其称，“若地缘政治风险不加剧，则澳元可能在0.92附近波动，这是一道关键水准。”
上周澳洲公布失业率跳涨以及央行下调经济增长预估后，澳洲一直没能突破0.93美元。
若跌破0.9239美元，澳元则会下探0.9205/10，阻力位在0.9285/90。
澳元兑欧元和加元持于数周低位附近。
新西兰元兑美元 走低至0.8443美元，逼近上周创出的两个月低位0.8423；早盘报0.8456。(完)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。