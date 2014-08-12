韩国个股：现代汽车将赔偿韩国Sante Fe车主，因夸大了省油效果

路透首尔8月12日 - 韩国现代汽车 周二表示将赔偿Sante Fe(DM)运动型车(SUV)的韩国车主，每个车主最多可获得40万韩元(388.61美元)。此前国土交通部发现该款车夸大了省油性能。

现代汽车发言人表示，受到影响的车辆约为14万辆，总计赔偿金额可能达560亿韩元(5,441万美元)。

韩国国土交通部6月时表示，将对现代汽车罚款约10亿韩元，因检测结果显示2012年5月起生产的2.0升Santa Fe (DM)的省油效能比所宣称的低8.3%，超出了5%的可接受误差范围。

现代汽车和关联企业起亚汽车 在2012年称其在美国夸大了包括Santa Fe在内约90万辆车的省油性能之后，韩国国土交通部即对在韩国销售的14款车型进行省油效能测试。(完)