韩国个股：现代汽车将赔偿韩国Sante Fe车主，因夸大了省油效果

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透首尔8月12日 - 韩国现代汽车 周二表示将赔偿Sante Fe(DM)运动型车(SUV)的韩国车主，每个车主最多可获得40万韩元(388.61美元)。此前国土交通部发现该款车夸大了省油性能。
现代汽车发言人表示，受到影响的车辆约为14万辆，总计赔偿金额可能达560亿韩元(5,441万美元)。
韩国国土交通部6月时表示，将对现代汽车罚款约10亿韩元，因检测结果显示2012年5月起生产的2.0升Santa Fe (DM)的省油效能比所宣称的低8.3%，超出了5%的可接受误差范围。
现代汽车和关联企业起亚汽车 在2012年称其在美国夸大了包括Santa Fe在内约90万辆车的省油性能之后，韩国国土交通部即对在韩国销售的14款车型进行省油效能测试。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。