韩国汇市：早盘小升，全球地缘政治紧张局势下投资者保持谨慎心态

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透首尔8月12日 - 韩国韩元 周二早盘勉力小升，0240 GMT时报1,029.1，升高0.12%，在全球地缘政治紧张局势下，交易员保持谨慎，尽管全球股市扬升。
韩国央行本周料自一年多来首次降息，标志着原有强硬政策立场发生逆转，许多观察人士认为这归因于政府压力。
0240GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,029.1 1030.3
日圆/韩元 10.0567/635 10.0753
韩国公债期货 * 107.03 107.03
韩国综合股价指数 2,043.37 2039.37
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
(完)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。