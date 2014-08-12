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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 11:07 BJT

韩国汇市：早盘小升，全球地缘政治紧张局势下投资者保持谨慎心态

路透首尔8月12日 - 韩国韩元 周二早盘勉力小升，0240 GMT时报1,029.1，升高0.12%，在全球地缘政治紧张局势下，交易员保持谨慎，尽管全球股市扬升。

韩国央行本周料自一年多来首次降息，标志着原有强硬政策立场发生逆转，许多观察人士认为这归因于政府压力。

0240GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,029.1 1030.3

日圆/韩元 10.0567/635 10.0753

韩国公债期货 * 107.03 107.03

韩国综合股价指数 2,043.37 2039.37

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

(完)

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