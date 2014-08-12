永安期货：中国期指净空持仓逆市增加

以下内容节选自8月12日的《期货日报》：

周一，期指振荡走高，主力合约IF1408上涨1.01%，收盘报2360.0点。量能方面，上周五期指四个合约总成交量锐减16万手，连续5个交易日总成交位于90万手以上的态势被终结。周一总成交量放大60191手至856117手，四个合约量能均有所增加。期指总持仓小幅增加2092手至184345手，较周五有所恢复，但与上周一持仓高峰时的194307手相比，资金流出迹象明显。成交持仓比为4.64，低于十日移动平均值4.78。整体来看，周一期指的强势振荡虽然伴随着仓量的同增，但量能与高峰相比已有所回落，后市上涨动力有待确认。

主力持仓方面，上周最后三个交易日，主力在IF1408、1409、1412三个合约上净空持仓均处于减持状态，周一则增加2527手至29591手。分合约看，当月和下月合约的净空持仓分别增加2464手和273手。但前者增加是因为多头减持5268手大于空头减持3047手，后者则是源于空方加码5564手，力度大于多头增加的4563手。IF1412合约多空均小幅减持，净空持仓有所下降。(完)

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