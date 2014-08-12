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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 11:11 BJT

韩国股市：早盘小涨，财政部继续出台刺激措施受投资者欢迎

路透首尔8月12日 - 韩国股市周二早盘小涨，因投资者对韩国财政部继续出台刺激措施表示欢迎，而欧美市场的涨势亦提振此间人气。

0240GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 升0.2%至2,043.37点，截至早盘尾段，外资买超820亿韩元(7,970万美元)韩国股票。

“国内外市场都在积聚动能，比如说预期韩国央行将降息，”E*TRADE Korea Co分析师Shin Joong-ho说。韩国央行周四将举行政策会议。

韩国政府周二宣布将把在主板上市的股票价格每日涨跌幅限制扩大一倍。这是该国近16年来首次出台此类举措，旨在提振服务业。 (完)
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