韩国股市：早盘小涨，财政部继续出台刺激措施受投资者欢迎

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透首尔8月12日 - 韩国股市周二早盘小涨，因投资者对韩国财政部继续出台刺激措施表示欢迎，而欧美市场的涨势亦提振此间人气。
0240GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 升0.2%至2,043.37点，截至早盘尾段，外资买超820亿韩元(7,970万美元)韩国股票。
“国内外市场都在积聚动能，比如说预期韩国央行将降息，”E*TRADE Korea Co分析师Shin Joong-ho说。韩国央行周四将举行政策会议。
韩国政府周二宣布将把在主板上市的股票价格每日涨跌幅限制扩大一倍。这是该国近16年来首次出台此类举措，旨在提振服务业。 (完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。