期货日报：棉花供需失衡预期增强，但郑棉上涨行情不会持续太久

以下内容节选自8月12日的《期货日报》：

近期，国内棉价大幅上涨，尤其是郑棉主力1501合约期价短短一周上涨了900元/吨左右，昨日郑棉期货合约期价更是全线飘红。目前，距离新棉上市不足一个月，国储棉库存依然庞大，国际市场主要产棉国新棉增产预期较强。在这种市场背景下，郑棉期价持续走高引发市场热烈讨论。

值得关注的是，在国内棉市政策调整确定后，进口棉和国产棉价出现大幅下跌，国产棉价跌幅较深，市场人士普遍预期政府存在重启托市收购的可能。政府是否重启托市收购，以及在什么价位重启托市收购等是决定今后棉价涨跌的关键因素。

很多市场人士认为，棉花新政策的出台和实施，以及效应的显现是一个长期过程，新旧政策当前均在对市场产生影响。与此同时，今年全国棉花播种面积下调15%左右，内地棉农种棉积极性减弱，以及纺织行业不景气等也在影响棉价走势。在棉市转型期，政策与市场对棉价的影响是均等的，当前尚难分伯仲。(完)

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