期货日报：棉花供需失衡预期增强，但郑棉上涨行情不会持续太久

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下内容节选自8月12日的《期货日报》：
近期，国内棉价大幅上涨，尤其是郑棉主力1501合约期价短短一周上涨了900元/吨左右，昨日郑棉期货合约期价更是全线飘红。目前，距离新棉上市不足一个月，国储棉库存依然庞大，国际市场主要产棉国新棉增产预期较强。在这种市场背景下，郑棉期价持续走高引发市场热烈讨论。
值得关注的是，在国内棉市政策调整确定后，进口棉和国产棉价出现大幅下跌，国产棉价跌幅较深，市场人士普遍预期政府存在重启托市收购的可能。政府是否重启托市收购，以及在什么价位重启托市收购等是决定今后棉价涨跌的关键因素。
很多市场人士认为，棉花新政策的出台和实施，以及效应的显现是一个长期过程，新旧政策当前均在对市场产生影响。与此同时，今年全国棉花播种面积下调15%左右，内地棉农种棉积极性减弱，以及纺织行业不景气等也在影响棉价走势。在棉市转型期，政策与市场对棉价的影响是均等的，当前尚难分伯仲。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。