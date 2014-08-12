中国房地产：差别化落户政策有利于缓和三四线城市楼市库存积压--专家

路透北京8月12日 - 中国全国人大财经委副主任委员辜胜阻周二表示，楼市是当前影响经济运行最大的变数，户籍改革对楼市有积极影响，同时差别化落户政策亦有利于缓和三四线城市楼市库存积压。

辜胜阻在就户籍制度改革接受政府网采访时并称，城镇化、市民化和房地产密切相关，城镇化、市民化会给房地产市场带来机遇，但同时也要防止城镇化的房地产化。

“户籍制度的改革，将进一步加快转移人口市民化的进程，大量的进城人口对楼市的影响肯定会产生积极的一面，...差别化落户政策，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市，这样会有利于三线、四线城市楼市库存积压的缓和。”他说。

不过他也表示，现在有些城市把城镇化建立在单一的房地产上面，导致鬼城和空城。

辜胜阻并称，应该辩证地看待城镇化和楼市之间的关系，一方面它们相互关联，另一方面城镇化不等于房地产化，不能把城市的建设单一建立在房地产的基础上。

他同时认为，楼市是当前影响经济运行最大的变数，因为楼市一头是投资，一头是消费，三驾马车中间就有两驾马车在楼市；一头是金融，一头是与几十个产业相关联的实体经济；一头是民生，一头是经济增长；一头是政府、银行、消费者利益，一头是开发企业可持续发展。

“这不仅涉及到房地产的可持续发展，还涉及到地方政府的财政收入、银行贷款等等，所以它是牵动中国经济变化运行最大的一个变数。”他说。