国泰君安期货：需求不振致中国螺纹钢期货走势疲态渐显

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下内容节选自8月12日的《期货日报》：
近期，螺纹钢反复振荡，涨跌两难。从盘面看，上周螺纹钢反弹遇阻，周K线收出带上影线的小阳线，持仓量大增19.4万手，多空分歧加大。从基本面看，国内需求下滑，库存降幅收窄，原料价格弱势调整，略显疲弱的基本面难以支撑价格大幅反弹。
截至8月8日，全国螺纹钢、线材、中板、热轧和冷轧五大品种库存总量为1271.21万吨，周环比降幅为0.92%，同比降幅为15.30%；全国主要城市螺纹钢库存为580.60万吨，周环比降幅为0.31%，同比降幅为14.88%。尽管钢材社会库存还在下降，但降速较5、6月明显减缓。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。