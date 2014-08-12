国泰君安期货：需求不振致中国螺纹钢期货走势疲态渐显

以下内容节选自8月12日的《期货日报》：

近期，螺纹钢反复振荡，涨跌两难。从盘面看，上周螺纹钢反弹遇阻，周K线收出带上影线的小阳线，持仓量大增19.4万手，多空分歧加大。从基本面看，国内需求下滑，库存降幅收窄，原料价格弱势调整，略显疲弱的基本面难以支撑价格大幅反弹。

截至8月8日，全国螺纹钢、线材、中板、热轧和冷轧五大品种库存总量为1271.21万吨，周环比降幅为0.92%，同比降幅为15.30%；全国主要城市螺纹钢库存为580.60万吨，周环比降幅为0.31%，同比降幅为14.88%。尽管钢材社会库存还在下降，但降速较5、6月明显减缓。(完)

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