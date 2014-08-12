台湾债市：RP利率持稳，整体市场资金稳中带松

路透台北8月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。资金调度人士认为，本周仍有南亚 等大型股陆续发放现金股利，投信端资金分配仍显不均，而整体市场资金情势稳中带松，令RP成交利率维持在既有区间。

证券端资金调度人士指出，由于近期券商间欠缺债券交割因子，资金缺口普遍不大，RP券源都以到期续作为主，并以区间高位利率吸引部分资金转做跨月RP，以往月中起投信端承作跨月RP比重将增加，但本月跨月RP成交比重并未见提高，显示投信端对跨月资金调度偏向保守。

“资金每到月底都会紧，投信即使跨月仍照样解钱。”一证券商交易员说。

上述证券交易员指出，受到部分个股发放现金股利的因素干扰，有投信因此被解钱，令投信端资金分配不均，但整体而言资金情势略偏松，RP成交利率已回到区间低位为主，本周料会持稳在现有利率水准。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表请见 。

另有一票券商交易员表示，今日台南地区因暴雨停班停课，而台南据点票源较多，使得今日RP操作较上日略少，目前RP维持只做跨月天期，投信及法人端要券需求仍相当积极。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。