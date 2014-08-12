光大期货：沪锌可耐心等待短期回调后的买入机会

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下内容节选自8月12日的《期货日报》：
受益于宏观经济转暖、锌矿减产预期增强、冶炼厂惜售以及投机资金大量买入，6月以来，锌价持续上涨，但8月初，涨势得到抑制，沪锌自高点回调4.8%，伦锌回调5.3%。展望后市，8月锌价仍将偏弱运行，短期有回调需求，但是幅度有限，中期可等待回调后的买入机会。
今年上半年，国内精炼锌产量为266.8万吨，净进口量37.5万吨，表观消费量304.3万吨。但值得一提的是，海关进口数据的统计范围为国外进口至保税区的数量。今年上半年保税区库存明显增长约18万吨，再扣除上期所库存下降的2.9万吨，国内现货市场供应量约为289.2万吨，同比增长不及1%，由此可见国内市场供应的确偏紧。如果再考虑上下游企业库存普遍偏低、中游大型贸易商囤积现货的话，现货市场供应紧张的局面仍将持续，除非内外比值明显上升，进口锌大量流入。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。