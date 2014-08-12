光大期货：沪锌可耐心等待短期回调后的买入机会

受益于宏观经济转暖、锌矿减产预期增强、冶炼厂惜售以及投机资金大量买入，6月以来，锌价持续上涨，但8月初，涨势得到抑制，沪锌自高点回调4.8%，伦锌回调5.3%。展望后市，8月锌价仍将偏弱运行，短期有回调需求，但是幅度有限，中期可等待回调后的买入机会。

今年上半年，国内精炼锌产量为266.8万吨，净进口量37.5万吨，表观消费量304.3万吨。但值得一提的是，海关进口数据的统计范围为国外进口至保税区的数量。今年上半年保税区库存明显增长约18万吨，再扣除上期所库存下降的2.9万吨，国内现货市场供应量约为289.2万吨，同比增长不及1%，由此可见国内市场供应的确偏紧。如果再考虑上下游企业库存普遍偏低、中游大型贸易商囤积现货的话，现货市场供应紧张的局面仍将持续，除非内外比值明显上升，进口锌大量流入。(完)