华联期货：大连大豆期货初显牛市格局，与外盘关联性降低

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下内容节选自8月12日的《期货日报》：
自7月下旬以来，一向跟随CBOT大豆市场亦步亦趋的国内大豆期价，开始与CBOT大豆期价分道扬镳，走出一波中级上涨行情。
由于国内大豆年产量已经下降到年均1,200万吨左右的水平，并且主要作为食用豆，而作为压榨原料基本上已被进口大豆所替代。因此，尽管今年全球大豆增产已成定局，并且有望创出历史新高，但作为非转基因的国产大豆，今后其价格可能更多与自身产量及食用需求相挂钩，而与全球大豆产量和价格的关联性将逐步降低。
与大豆近月1409合约价格相比，主力1501合约价格已从7月底的贴水50元/吨到目前的升水约100元/吨，表明市场对国产大豆未来价格看好，大豆呈现牛市格局。而CBOT大豆在经历了三次筑底后，期价也初见上涨态势，这将使国内大豆期价上涨底气更足。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。