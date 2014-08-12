华联期货：大连大豆期货初显牛市格局，与外盘关联性降低

以下内容节选自8月12日的《期货日报》：

自7月下旬以来，一向跟随CBOT大豆市场亦步亦趋的国内大豆期价，开始与CBOT大豆期价分道扬镳，走出一波中级上涨行情。

由于国内大豆年产量已经下降到年均1,200万吨左右的水平，并且主要作为食用豆，而作为压榨原料基本上已被进口大豆所替代。因此，尽管今年全球大豆增产已成定局，并且有望创出历史新高，但作为非转基因的国产大豆，今后其价格可能更多与自身产量及食用需求相挂钩，而与全球大豆产量和价格的关联性将逐步降低。

与大豆近月1409合约价格相比，主力1501合约价格已从7月底的贴水50元/吨到目前的升水约100元/吨，表明市场对国产大豆未来价格看好，大豆呈现牛市格局。而CBOT大豆在经历了三次筑底后，期价也初见上涨态势，这将使国内大豆期价上涨底气更足。(完)

详情请点选链接：here