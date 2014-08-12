更新版1-新债招标：国开行中短增发债定位略高，受交易户谨慎情绪影响

* 国开行三及五年中短期增发债收益率略高与预期

* 七及10年长端增发债收益率符合预期

* 中短端因交易户参与较多，易受二级观望情绪波及

* 长端金融债绝对收益尚可，以银行投资户配置为主 (新增更多评论和背景)

路透上海8月12日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的四期固息增发债，三及五年的中短债收益率略高于预期，因交易户参与比例较高，受到了二级观望情绪的波及；而七及10年定位符合预期，主要是目前长端绝对收益尚可，商业银行投资户较青睐。

“三、五年还是绝对收益略低了点，不愿意拿，七年现在和五年利差快20个bp，长端收益还可以，”华南一券商交易员称。

华东一商业银行交易员则指出，今日消息面平静，公开市场操作符合预期，整体债券市场交投情绪不高，大多在等候金融数据的发布，对新债而言，三及五年中短期品种因交易户参与较多，容易受二级观望情绪波及，最终定位略偏高，而七及10年以商业银行投资户配置为主，表现相对稳定。

中国人民银行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。因投资者普遍关注即将公布的信贷及M2等金融数据，债券市场随后未现明显波动。

以下为今日招标的四期固息增发债具体结果：

三年 五年 七年 10年 -----------------------------------------------------------------------

中标收益率 4.7113% 4.9099% 5.0853% 5.1256%

投标倍数 2.89倍 2.40倍 3.75倍 4.39倍

预测均值 4.69% 4.87% 5.08% 5.13%

中债到期收益率 4.7196% 4.8754% 5.1071% 5.1797%

曲线

该四期债依次为国开行第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。

具体发行条款如下：

第20、19、21和15期债增发

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿；10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

缴款日 8月14日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：6月12日

分销期 8月13日-8月14日

上市日 8月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------------