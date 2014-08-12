宝城期货：郑商所动力煤1405合约还有下行空间，基本面弱势尚未改变

以下内容节选自8月12日的《期货日报》：

近期，动力煤期价有所回落。煤炭价格真正能企稳反弹，基本面必须要有实质改变，但目前市场还暂不具备条件。1409合约受制于基本面弱势以及主力空头资金的压制，还会有一定的下行空间，跌破470元/吨只是时间问题。1501合约暂时不存在趋势性的方向选择，预计近期在505-520元/吨区间振荡的可能性较大。

大秦线已于8月7日开始检修，预计至12日，每天检修2小时。另外，秋季例行检修今年有可能提前至9月进行，这或许是神华等大型煤企稳定煤价的又一个举措。通常大秦线检修时，铁路调入量减少约20%，这会刺激下游需求方加大采购量，但由于当前铁路运力宽松，港口煤炭库存仍处较高水平，因此，其利好影响十分有限且不具备可持续性。(完)

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