台湾债市：五年券殖利率微收低，量缩观望地缘政治后续发展

* 五年券筹码有利多方令殖利率微收跌 * 量缩静待地缘政治后续发展 * 明日103/10区间暂看在1.12-1.15% 路透台北8月12日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二微幅收 跌。交易员认为，伊拉克及乌克兰等地缘政治局势尚未明朗，而美债指标10年期公债仍续处 既有区间盘整，未能提供进一步指引，令五年券103/10殖利率大致在1.13-1.14%窄幅波动， 量缩观望地缘政治后续发展。 市场人士指出，目前五年券103/10筹码集中度高，前10大持券比重高达74% ，筹码较为有利于多方主导，而因地缘政治变数趋使市场观望气氛偏浓，多方试图藉由零星 买盘及筹码优势引领殖利率缓步走跌，致今日该券殖利率收在日低1.13%的整数关卡。 〞筹码偏多优势不变，缓步带动利率朝波段低点靠近。〞一位证券台债交易员说。 交易员认为，亚洲交易时段美国10年公债 殖利率仍游走在2.43%附近，跟上 日纽约尾盘变化不大，台债暂缺明确方向，加以台股也在平盘附近整理未能给予台债线索， 短线台债大方向仍静待国际局势进一步推展。 交易员预估，明日五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.12-1.15%。 台湾股市周二小幅收低0.11%，表现略逊于亚洲区域股市。分析师指出，主要因季报及M SCI季度调整台股权重的变数尚未厘清，使得投资人追价态度审慎。 美国公债收益率周一变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局 势，抓住避险公债仓位不放。美国10年期公债收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍 早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.79 1.1300 1.1300-1.1402 84.0 本周余日金融市场重要经济数据和事件： 8/12(二)：德国ZEW经济景气判断指数、日本第二季国内生产总值(GDP)； 8/13(三)：中国7月固定资产投资和社会消费品零售总额、中国7月工业增加值和房地产 投资销售报告、德国7月CPI和消费者调和物价指数(HICP)终值、日本机械订单、美国纽约联 邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在研讨会上讲话、欧元区6月工 业生产、美国抵押贷款市场指数、美国零售销售、美国企业库存； 8/14(四)：韩国央行利率决定、欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初 请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5800 5 103/10 1.1300 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)