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亚洲 | 2014年 8月 12日 星期二 16:39 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期收低终结六天连涨，当前价位预期分化

* 人民币收低，终结六天连涨
    * 与中间价反向
    * 6.15-16区间阻力较大
    * 市场分歧明显，短期有回调需求

 (更新报价和评论)
    路透北京8月12日 - 中国人民币兑美元 周二收低，结束此前六个交易日的连
涨势头，并与中间价方向相反。交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币
近期的快速升值暂告段落。
    
    交易员称，今天主要原因可能是价格运行到6.15-16区间，市场对于后期走势判断存在
分歧，暂时选择回调休整，在岸、离岸价格均出现回落；此外倒量交易在今天也较为明显。
    
    “到这个位置有人觉得不会继续升值，有人又觉得会继续升值，市场分歧很大。”一股
份交易员说，CNH回落明显，在离岸价差拉大，使境内购汇明显增加，但同时也看到有大行
结汇盘出现，说明企业结汇需求仍然存在。
    
    一外资行交易员认为，近期人民币上涨速度较快，目前的汇率已包含了一些升值预期，
市场也有人开始觉得升得有些过头，所以短期会出现回调。
    
    全球汇市方面，美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低
点后受到些许提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐
。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元         今日                上日       升贬
 即期成交价格                 6.1583              6.1536     -0.08%
 中间价                       6.1517              6.1522     0.01%
 成交额                       117亿美元                      
                                                             
 日内相对于中间价最大波幅     -0.12% (上限±2%)   日高       日低
 日内波动幅度(pips)           56                  6.1532     6.1588
 2014年来即期升贬值幅度       -1.70%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  980                            
 Y1Y=CFXS>                                                   
                                                             
 离岸人民币市场,北京时间16:3  今日                上日       
 5                                                           
 1年期NDF                     6.2310/30           6.2245     
 CNH即期                      6.1594/98           6.1534     
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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