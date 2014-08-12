更新版 2-中国汇市：人民币即期收低终结六天连涨，当前价位预期分化

* 人民币收低，终结六天连涨 * 与中间价反向 * 6.15-16区间阻力较大 * 市场分歧明显，短期有回调需求 (更新报价和评论) 路透北京8月12日 - 中国人民币兑美元 周二收低，结束此前六个交易日的连 涨势头，并与中间价方向相反。交易员反映盘面上购汇偏多，油盘购汇也有出现，使人民币 近期的快速升值暂告段落。 交易员称，今天主要原因可能是价格运行到6.15-16区间，市场对于后期走势判断存在 分歧，暂时选择回调休整，在岸、离岸价格均出现回落；此外倒量交易在今天也较为明显。 “到这个位置有人觉得不会继续升值，有人又觉得会继续升值，市场分歧很大。”一股 份交易员说，CNH回落明显，在离岸价差拉大，使境内购汇明显增加，但同时也看到有大行 结汇盘出现，说明企业结汇需求仍然存在。 一外资行交易员认为，近期人民币上涨速度较快，目前的汇率已包含了一些升值预期， 市场也有人开始觉得升得有些过头，所以短期会出现回调。 全球汇市方面，美元周二在亚洲盘中小幅走强，在美国公债收益率(殖利率)脱离近期低 点后受到些许提振，不过对于乌克兰和中东紧张局势升级的忧虑，料仍会制约美元上升步伐 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1583 6.1536 -0.08% 中间价 6.1517 6.1522 0.01% 成交额 117亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.12% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 56 6.1532 6.1588 2014年来即期升贬值幅度 -1.70% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 980 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:3 今日 上日 5 1年期NDF 6.2310/30 6.2245 CNH即期 6.1594/98 6.1534 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)