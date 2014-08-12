《MORRIS专栏》美联储与大银行之间的关系，剪不断理还乱

然而当美联储的非常规援助枯竭时，业务模式较传统的银行，风险就没摩根大通那么大。富国银行(Wells Fargo)也算是大银行，但投行及交易规模都不如摩根大通那么大。富国银行放款资金来源有较大部分是来自客户存款，摩根大通则比较依赖全球货币市场。这对富国银行来说是一项大优势，因为当利率开始上升时，零售存款户的反应比货币市场慢。

富国银行2013年毛利差为91%，甚至比摩根大通还高。在2006年环境较紧的时候，两家银行的差距就更明显了--富国银行为62%，摩根大通则仅36%。

今年稍早美联储开始逐步减码量化宽松计划，新上任的联储主席叶伦近来宣布将加速退出。然而其意指在未具体指出的期间内维持联邦基金利率于当前水准。

超宽松货币政策是成功的。因那在金融危机后防止了大批银行倒闭，且在略低程度上勉力对经济提供可预见的刺激。贝南克大胆革新之举值得赞美。

但就像任何补贴制度一样，那产生的扭曲可能很快就盖过它带来的助益。由于刺激计划的主要推动者一直是美联储，自然把金融业做为主要工具，因此多数好处也就进到了金融业的口袋。2009年当实体经济还摇摇欲坠时，多数规模最大的银行，获利和奖金却破纪录，这实在太不光彩了。

便宜的资金也助长资产泡沫--在利率处于历史低点之际股市大涨。人为地维持利率于低位，对退休组合保守的谨慎小型存款户也是一大折磨。