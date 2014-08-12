《MAGUIRE专栏》衡量美国各州大豆产量前景时，切勿忽视南方黑马

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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出口商还显现出对南方供应的浓厚兴趣。可以提早供应以及距离美国墨西哥湾主要港口较近，都有助于这些作物与外国卖家竞争，争取海外消费者需求。
总之，这些消费者已保证对南部大豆有稳定需求，吸引生产商不断上调该地区的种植面积和产量。
美国农业部即将公布的报告料显示，南方农户今年新作供应有望再创纪录水平，而且与较统种植区供应相比，消费者和出口商可能提前几周就可以获得这些供应。
如果农业部还公布，中西部地区农户今年作物产量料将创纪录水准，那么由于南方农户交付作物的时间较中西部作物早了很久，从而可能享有巨大优势。
南方作物生长进度较超前的状态起码应让当地农户对获得销售订单更具信心，而中西部农户仍不确定他们的作物产量潜力。
因此，寻求明确阐明美国大豆市场前景的市场追踪机构必须密切关注南部地区，因为今年该地区供应有望创纪录。在美国其他地区的作物秋季准备上市，并可能压低作物价格以前，南部作物可能将吸引需求。(完) (译文审校 杜明霞/徐文焰/许娜)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。