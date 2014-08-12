《MAGUIRE专栏》衡量美国各州大豆产量前景时，切勿忽视南方黑马

出口商还显现出对南方供应的浓厚兴趣。可以提早供应以及距离美国墨西哥湾主要港口较近，都有助于这些作物与外国卖家竞争，争取海外消费者需求。

总之，这些消费者已保证对南部大豆有稳定需求，吸引生产商不断上调该地区的种植面积和产量。

美国农业部即将公布的报告料显示，南方农户今年新作供应有望再创纪录水平，而且与较统种植区供应相比，消费者和出口商可能提前几周就可以获得这些供应。

如果农业部还公布，中西部地区农户今年作物产量料将创纪录水准，那么由于南方农户交付作物的时间较中西部作物早了很久，从而可能享有巨大优势。

南方作物生长进度较超前的状态起码应让当地农户对获得销售订单更具信心，而中西部农户仍不确定他们的作物产量潜力。