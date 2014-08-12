中国债市动态：资金面略收敛现券抛压稍增，关注信贷数据是否超预期

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透上海8月12日 - 中国银行间市场周二早盘现券抛压稍增，因资金面略显收敛迹象，而国开行新债三年和五年品种定位偏高，令二级市场中期品种承压，但收益率升幅有限，相对而言IRS波动更为明显，涨幅约5个基点（bp）。
交易员指出，7月金融数据即将公布，此前有传言称当月新增信贷偏低，短期关注信贷数据是否超预期以及对市场的影响。
“早上资金一开始有点紧，稍微有些抛盘，但收益率也就上了1-2个bp。”上海一券商交易员称。
他认为，现券仍处于上下两难的位置，从绝对收益水平来看，中期品种相对来说不及长债，但在目前方向不明的情况下，长债表现也只能算是“稍好一些”。
北京一银行交易员则谈到，本周新债发行规模不小，供给压力下对配置需求也是个考验，债市若要再次走强仍需有力的推动因素。
本周三至周五，将有两期国债、两期地方债、三期农发债、两期进出口行债以及农行和建行的二级资本债将发行，尤其是周五，将有五批新债同日招标，总额逾千亿元人民币，可谓超级发行日。
业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的四期固息增发债中，七年和10年期收益率接近预估，而三年和五年品种均略高于市场预期，其中三年期品种中标收益率为4.7113%，市场预测均值4.69%。
剩余期限约4.43年的国开行固息债140202券最新报价收益率 在4.90%/4.87%，上日尾盘为4.88%/4.85%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报92.88元人民币，较上日结算价跌0.08元，或0.09%。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。