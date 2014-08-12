中国债市动态：资金面略收敛现券抛压稍增，关注信贷数据是否超预期

路透上海8月12日 - 中国银行间市场周二早盘现券抛压稍增，因资金面略显收敛迹象，而国开行新债三年和五年品种定位偏高，令二级市场中期品种承压，但收益率升幅有限，相对而言IRS波动更为明显，涨幅约5个基点（bp）。

交易员指出，7月金融数据即将公布，此前有传言称当月新增信贷偏低，短期关注信贷数据是否超预期以及对市场的影响。

“早上资金一开始有点紧，稍微有些抛盘，但收益率也就上了1-2个bp。”上海一券商交易员称。

他认为，现券仍处于上下两难的位置，从绝对收益水平来看，中期品种相对来说不及长债，但在目前方向不明的情况下，长债表现也只能算是“稍好一些”。

北京一银行交易员则谈到，本周新债发行规模不小，供给压力下对配置需求也是个考验，债市若要再次走强仍需有力的推动因素。

本周三至周五，将有两期国债、两期地方债、三期农发债、两期进出口行债以及农行和建行的二级资本债将发行，尤其是周五，将有五批新债同日招标，总额逾千亿元人民币，可谓超级发行日。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标的四期固息增发债中，七年和10年期收益率接近预估，而三年和五年品种均略高于市场预期，其中三年期品种中标收益率为4.7113%，市场预测均值4.69%。

剩余期限约4.43年的国开行固息债140202券最新报价收益率 在4.90%/4.87%，上日尾盘为4.88%/4.85%。