《综述》中国打破城乡户籍篱笆，允许农民带着”土地“进城

* 中国推出户籍制度改革旨在打破城乡二元户籍篱笆现象

* 现阶段农民进入城市落户不要求退出“三权”

* 推进户籍制度改革，还需社保教育公共服务等改革配套

作者 沈燕/侯向明

路透北京8月12日 - 如果说中国城市居民是30多年改革开放成果的主要受益者，那么政府通过户籍制度改革允许农民带着土地权进城当市民，不仅是作为一个迟到的补偿，更是拉动内需和增强供给，推动长期经济增长的一项国策。

针对中国国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见，专家们指出，这次户籍制度改革很大的一个亮点，就是农民进入城市落户，在现阶段不要求放弃“三权”，即农民土地承包经营权、宅基地权利和集体收益分配权。

”如果注意到以前的政策，农民进入城区市，是要求退出承包土地权利的。这次特地做了这样的规定，就是要让农民带着‘土地’进城。“国务院发展研究中心农村经济研究部副部长何宇鹏周二在政府网访谈时称。

他指出，通过这次户籍制度改革，包括建立统一的城乡居民户口登记制度这样一件事情，不仅不会去剥夺农民的土地权利，反而是从制度上加强了对农民土地权利的保护。

全国人大财经委副主任委员、民建中央副主席辜胜阻用了一个形象的比喻：”打个比方就是让他穿上市民的就业、教育、医疗、住房、养老这'五件衣服'，但同时不脱掉农民的'三件衣服'，就是土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权。“

事实上，当土地越来越成为稀缺资源时，想办法弄一个农村户口正成为一个潮流。而在国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见后，媒体调查也显示很多农民并不愿意放弃农民身份进城当市民。

根据国务院发布的户籍制度改革意见，明确提出促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，建立城乡统一的户口登记制度。取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型，统一登记为居民户口。建立与统一城乡户口登记制度相适应的教育、卫生计生、就业、社保、住房、土地及人口统计制度。

**户籍背后的承载**

尽管中国社会价值中包含对人人生而平等的诉求，但实行户籍登记的过去半个多世纪中，城市发展远快于农村是现实的国情，甚至有些地区的经济发展是以牺牲农民利益为代价。旨在统一城乡户口的本次户籍制度改革因此更具含金量。

根据国家统计局数据，2013年上半年，中国城乡居民收入差回落至2.83,同比缩小0.08。该数据自2009年达到3.33的历史最高位后，开始持续走低。

中国社科院人口与劳动经济研究所党委书记张车伟表示，这次户籍制度改革最大的一个突破点就是让户籍制度回归它本来的面目。回归到它本应该发挥的人口管理、社会管理的职能上来，让公共服务以及社会政策还原其本来面目。

”中国户籍制度在世界上是非常独特的，1958年开始实施户籍登记条例以来，附加户籍制度本身上的公共服务和社会政策太多了，以至这一制度到现在已不堪重负。”张车伟称。

从1958年户籍制度改革登记条例的执行到此次取消农业户口与非农业户口性质，统一登记为居民户口，作为一项事关亿万国人福祉，又是一项必须优先推进的基础性改革，涉及3.9亿的农民市民化，对中国经济方方面面的影响不容低估。

辜胜阻认为，此次改革是一场自上而下的改革，是一种整体性的而不仅仅只是户口的系统改革。改革涉及到户口，涉及到居住证，涉及到人口信息管理等多个方面，是一种整体构建。和户口配套的一系列政策像教育、医疗、就业、财政、金融等等不下十项，因此这是一场涉及面非常广的全面改革。

“户籍制度改革不能仅仅从公共服务均等化、社会管理、公平的角度去理解，还应该从促进国家长期发展、长期经济增长的角度理解，是我国最基础性的改革措施。总体来看，我觉得户籍制度改革对经济发展长期来说是非常有利的。”张车伟称。

**提振经济根本举措之一**

伴随着告别高增长期的中国经济进入新常态，“未富先老”以及人口红利的缩减都对经济产生着深刻的影响。户籍制度改革已经超越了社会管理制度改革的范畴，其中蕴含的经济意义亦不言而喻。

何宇鹏指出，前二三十年，中国主要是靠劳动力数量，也就是说靠劳动力价格上的竞争优势取得经济增长，就是农村劳动力从农业流到了非农业，从农村流到了城市。

“大概来讲，对于中国经济过去年均10%的增长率，有20%的贡献，也就是说这十个点里面有两个点是由于农村劳动力的流动带来的。”他指出，到下一个阶段，随着劳动力价格的提高和劳动力人口红利的逐渐消失，中国需要更多地依靠提升劳动力的质量或素质，来推动中国经济的增长。

何宇鹏称，户籍制度改革在提供公共服务方面很重要的一条就是提高劳动力素质，这对于未来推动中国经济增长，也提供了一种强有力的支撑。据估计，如果通过城市规模增长、通过服务业发展来推动新型城镇化，大概城市规模每扩大一倍，经济效率将提高3%-8%。

因此，户籍制度的改革也被视为推动中国消费需求和提供充足劳动力的一个中长期举措。

张车伟认为，户籍制度改革以后，让更多的进城农民工稳定地生活在城市里，有利于扩大内需，尤其是会推动消费需求的增加，同时也会提供充足的劳动力。

他分析称，现在劳动力已经进入到总量下降，普通劳动力供给已经不足，很多企业的招工难已经持续了十来年的时间，这种现象还愈演愈烈。