中国货币市场：资金利率低位徘徊隔夜稍收紧，正回购影响有限

路透上海8月12日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周二继续低位徘徊，跌幅在5bp(基点)之内。交易员表示，今日隔夜资金拆借较之前稍有不易，不排除近期新股申购略有扰动，而场内其余期限品种则供给仍充裕；同时央行正回购操作正好对冲当日到期量，对资金面影响有限。

他们并指出，主要期限品种开盘利率仍处低位，令机构疑为大行稳定市场预期，但当前资金供需整体仍比较平衡，短期资金面大幅波动的概率并不大。

“隔夜有点紧，但也还好，就是借起来比较吃力，让人不舒服，不过还是能借到的，”上海一银行交易员称，其他期限还是很好借，而央行正回购操作量不大，且正好对冲了到期量，感觉对资金面没啥明显影响。

他并指出，隔夜资金供给可能受新股申购干扰，但料影响也将有限；不过也不排除与近期一部分大行融出短期资金的意愿不高有关联。

央行公开市场周二的操作符合市场预期，在资金面宽松且市场利率低企的状态下，以200亿元人民币正回购规模完全对冲了当日到期量，且利率仍继续持平。因投资者普遍关注即将公布的信贷及M2等金融数据，债券市场随后未现明显波动。

本周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

上海另一银行交易员表示，短期料资金面出现大幅波动的概率不大，如果央行公开市场周四再做一、二百亿正回购，本周还将继续小幅回笼，这一基调有望持续一段时间；只是据说8月末IPO又将迎来新一批过会上市企业新股申购，届时适逢月末因素，资金还是有点担心。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9074 2.9557 -4.83

七天 3.3789 3.4252 -4.63

14天 3.5857 3.6001 -1.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3200 2.2400 +108.00

七天 4.0000 3.7300 +27.00

14天 3.9200 3.8200 +10.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9700 +3.00

七天 3.4200 3.4000 +2.00

14天 3.6000 3.6000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.9160 2.9550 -3.90

七天 3.3900 3.4200 -3.00

三个月 4.6905 4.6916 -0.11