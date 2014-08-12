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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 17:22 BJT

德国数据：8月投资者信心连续第八个月下降，挫至逾一年半低位--ZEW

路透曼海姆8月12日 - 周二公布的一项调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。

德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。

现况指数从7月的61.8降至44.3，亦远低于55.5的分析师预估。

ZEW称，本次调查在7月28日至8月11日期间进行，访问了222位分析师和投资者。(完)

(编译 戴素萍 审校 高琦)
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