德国数据：8月投资者信心连续第八个月下降，挫至逾一年半低位--ZEW

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透曼海姆8月12日 - 周二公布的一项调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。
德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。
现况指数从7月的61.8降至44.3，亦远低于55.5的分析师预估。
ZEW称，本次调查在7月28日至8月11日期间进行，访问了222位分析师和投资者。(完)
(编译 戴素萍 审校 高琦)
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路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。