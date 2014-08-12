路透基点：亚洲水泥(中国)五年期定期贷款案规模增至3亿美元--TRLPC

路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲水泥(中国)控股公司的2.5亿美元五年期定期贷款案规模已增至3亿美元。

牵头行兼簿记行--台湾银行承贷5,200万美元，几家牵头行各自承贷3,200万美元，分别为星展银行、第一商业银行、台湾土地银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。

彰化银行、台湾合作金库和澳新银行(澳盛银行,ANZ)分别承贷2,300万美元，2,300万美元和1,000万美元。

本案于8月7日签约。

该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，最高费用为22个基点。当台北银行间美元拆借利率(TAIFX)同Libor息差超过35个基点，借款人将支付超出部分的利率。

亚洲水泥(中国)控股公司从事水泥、混凝土和相关产品的生产和销售。(完)