路透基点：亚洲水泥(中国)五年期定期贷款案规模增至3亿美元--TRLPC

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透香港8月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，亚洲水泥(中国)控股公司的2.5亿美元五年期定期贷款案规模已增至3亿美元。
牵头行兼簿记行--台湾银行承贷5,200万美元，几家牵头行各自承贷3,200万美元，分别为星展银行、第一商业银行、台湾土地银行、渣打银行、三井住友银行和新加坡大华银行。
彰化银行、台湾合作金库和澳新银行(澳盛银行,ANZ)分别承贷2,300万美元，2,300万美元和1,000万美元。
本案于8月7日签约。
该笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，最高费用为22个基点。当台北银行间美元拆借利率(TAIFX)同Libor息差超过35个基点，借款人将支付超出部分的利率。
亚洲水泥(中国)控股公司从事水泥、混凝土和相关产品的生产和销售。(完)
(编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。