表格：LME金属库存最新变化--8月12日

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦8月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 140,675 -700 锡 12,775 -5 铅 215,900 持平 锌 715,650 +9,475 铝 4,912,400 +500 镍 319,590 +840 铝合金 33,780 -20 NASAAC 58,700 持平 *NASAAC为北美特种铝合金 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。