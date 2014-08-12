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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月12日

路透伦敦8月12日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种        最新库存          变动
    铜          140,675          -700
    锡           12,775            -5
    铅          215,900          持平
    锌          715,650        +9,475
    铝        4,912,400          +500
    镍          319,590          +840
  铝合金         33,780           -20
  NASAAC         58,700          持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 洪曦; 审校 戴素萍)
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